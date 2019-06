Hat nichts angestellt: Katze "Rosine" auf der Wache der Bundespolizei am Bremer Hauptbahnhof. (Bundespolizei Bremen)

Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, war die Besitzerin des Tieres am Freitagabend in einen IC Richtung Berlin eingestiegen, als sich die Tür schloss. Dabei hielt sie den Transportkasten noch hinter sich. Dieser wurde so unglücklich eingeklemmt, dass sich der Boden löste und mitsamt der Maine-Coon-Katze auf den Bahnsteig fiel.

Panisch flüchtete das Tier über mehrere Gleise und wurde auch unter durchfahrenden Zügen gesehen.

Eine Bundespolizistin konnten sie schließlich beruhigen und zu ihrer Besitzerin zurückbringen. (shm)