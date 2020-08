Claudia Schilling ist seit einem Jahr Senatorin für Häfen, Wissenschaft und Justiz. (Frank Thomas Koch)

Das war ein Sprung ins kalte Wasser. Claudia Schilling (SPD), Senatorin für Häfen und Wissenschaft sowie Justiz, musste sich gleich zu Beginn ihrer Amtszeit mit dem Bremer Airport befassen, bei dem aus den Vorjahren still und leise ein 80-Millionen-Euro-Investitionsstau aufgelaufen war. Das Problem ist noch nicht gelöst, und bedingt durch weggebrochene Einnahmen aufgrund der Corona-Krise hat sich die finanzielle Situation des Flughafens weiter verschärft. Aber Claudia Schilling hat zumindest die Weichen gestellt, damit der Flughafen weiterhin seine Aufgaben erfüllen kann. Auch in anderen ihr als Juristin bis zum Amtsantritt sicherlich fremden Themenfeldern ist sie längst angekommen und hat Projekte gerade auch in der Hafenwirtschaft angeschoben.

Eines ihrer Ziele hat Senatorin Schilling erreicht und verfolgt es weiter: „Das zentrale Ziel der bremischen Hafenpolitik war, ist und bleibt, einen dauerhaft leistungs- und wettbewerbsfähigen Hafenbetrieb aufrechterhalten, zusätzliche Möglichkeiten für Umschlag- und Logistikaktivitäten zu schaffen, neue Entwicklungschancen frühzeitig zu erkennen und zu nutzen und die Hinterlandanbindungen auf der Schiene, der Straße und dem Wasser umweltfreundlich weiter zu entwickeln.“

