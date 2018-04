Die Köpfe hinter der künftigen Gaststätte „Ma“: Serdar Düzgün und Leonard Burdekat (von li.) wollen ein neues Konzept an der Schlachte realisieren. (Karsten Klama)

Noch ist der größte Teil der Wände grau, der Boden wirkt staubig. Werkzeugkisten, Mauersteine und Leiter stehen herum. Doch da, wo einst das Bodega del Puerto Speisen und Getränke anbot, wird bald ein neues Lokal, das "Ma", öffnen. "Wir bringen ein bisschen Viertel an die Schlachte", sagt Leonard Burdekat, Gastronom und künftiger Betriebsleiter. Damit ist gemeint, dass das neue Lokal der Oldenburger Celona-Gruppe eine lockere Atmosphäre für ein Publikum zwischen 25 und 35 Jahren bieten soll.

Richtig festlegen will sich der Betreiber jedoch nicht: "Eigentlich wollen wir für alle da sein, aber wir glauben, dass das Konzept von "Ma" vor allem Studenten und junge Menschen ansprechen wird", sagt Burdekat. "Es wird nicht nur ein Restaurant sein, sondern auch ein Café, wo man gemütlich frühstücken oder abends mal Themenpartys organisieren kann."

Eigentlich sollte die neue Gaststätte schon Anfang Mai ihre Türen öffnen. Doch die Renovierung der Räumlichkeiten habe sich wegen baulicher Probleme verzögert, sagt der Betriebsleiter. Geplant sei der Startschuss nun voraussichtlich für Anfang Juni. "Ma" soll sich von den anderen Filialen der Celona-Kette klar abheben, sowohl im Grundgedanken als auch in der Einrichtung. Die Entwürfe zeigen offene Räume in beigen, cremefarbenen, Grau- und Brauntönen. Der Stil ist eine Mischung aus Retro und rustikal mit Industrie-Elementen.

Das "Ma" soll in mehreren Bereichen aufgeteilt werden, die unterschiedliche Zimmer haben zum Thema: Bad, Küche, Flur, Wohn- und Esszimmer. In einer Ecke sollen Kochtöpfe und Pfannen vom Dach hängen. Ein alter Stangenherd ist auf dem Bild zu sehen. Etwas weiter schmückt ein Bücherregal die Wand. Auch die Sitzgelegenheiten werden teilweise kreativ gestaltet: Als wären Badewannen zu gepolsterten Sofas umfunktioniert worden, zum Beispiel.

Holztische und Altbau-Fliesen gehören in der Gaststätte dazu, genauso wie Möbelstücke mit klaren Kanten im modernen Design. "Wir möchten, dass die Kunden sich wie zu Hause fühlen", sagt Burdekat. Denn eigentlich steht "Ma" für Mama. Hausmannskost sucht man hier jedoch vergeblich. Serviert werden sowohl Pizza, Hähnchen und Burger als auch gesündere Gerichte wie Salate, Bowls oder Übernacht-Haferflocken. Letztere sind über Nacht eingeweichte Haferflocken, die mit verschiedenen Früchten, Nüssen oder Gewürzen als Brei serviert werden. "Wir wollen noch mehr anbieten, aber wir werden nicht mit der kompletten Palette an den Start gehen. Sonst wird es irgendwann zu viel", sagt der Vize-Betriebsleiter Serdar Düzgün.

Das Leitmotiv der "Mama" soll auch an den Figuren erkennbar sein, die die Kunden durch das Lokal lotsen. "Wir haben zum Beispiel eine italienische Mama und eine Barmama", sagt Burdekat. Damit sind nicht echte Schauspielerinnen gemeint, sondern fiktive Charaktere, die an den Wänden oder in den Menükarten abgebildet sind. Eine davon ist schon sichtbar: Eine junge Frau mit schwarzen Haaren und hoch gesteckter Frisur, die eine rote Bluse trägt. Sie ist an einer breiten Wand gemalt. "Wir wollten ein Zuhause nachbauen, als ob ein Café in eine bestehende Wohnung gezogen wäre", erläutert der Betriebsleiter das Konzept. Das solle ein Gefühl der Gemütlichkeit vermitteln. "Wir orientieren uns am Viertel in Bremen oder an der Schanze in Hamburg", sagt Düzgün. Weg von der altbackenen Biergarten-Gastronomie, fügt Burdekat hinzu. Eine gewisse Zeitlosigkeit werde angestrebt.

Von der gesamten Innenarchitektur des Lokals ist noch nicht viel zu sehen. Das mache auch die Suche nach dem Personal etwas schwieriger, berichten die Gastronomen. Das Konzept sei zwar da, aber nach Mitarbeitern werde noch gesucht. "Niemand bewirbt sich für eine Baustelle", scherzt Leonard Burdekat. "Aber zum Glück haben wir mehrere Helfer und Freunde." Sollte das Experiment mit dem neuen Konzept erfolgreich sein, planen die beiden Gastronomen schon, weitere Filialen außerhalb Bremens zu eröffnen.