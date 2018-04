Dietmar Schilff begrüßt eine offene Auseinandersetzung, hält aber nichts von pauschalen Urteilen. (Frank Thomas Koch)

Dietmar Schilff: Solidarität, Gerechtigkeit und Vielfalt. Das ist unser diesjähriges Motto. Der verbindende Aspekt dabei ist der Zusammenhalt. Wir wollen, dass die Schere zwischen Arm und Reich geschlossen wird und dass es keine Altersarmut gibt. Als Gewerkschaftsvertreter, der Polizeibeschäftigte vertritt, sehe ich, wo es brennt in unserer Gesellschaft. Schließlich sind meine Kollegen jeden Tag auf den Straßen unterwegs. Es muss viel mehr getan werden gegen Kinderarmut, für Bildung und insgesamt dafür, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder besser wird.

Selbstverständlich. Wir sind 1978 eingetreten und fühlen uns im DGB sehr wohl. Dass man unterschiedliche Positionen besprechen muss, ist ja logisch. Wir leben in einer der besten und sichersten Demokratien der Welt. Deshalb ist der Meinungsstreit für uns zum Glück ganz normal.

Das sehen wir völlig anders. Ich halte es für eine ideale Lösung, dass wir als DGB eine Gemeinschaftsorganisation sind, in der wir uns unterstützen. Das macht uns stark. Außerdem ist die GdP keine reine Beamtenorganisation. Viele Mitglieder sind Tarifbeschäftigte, fast 50 000 von 186 000 bundesweit. Mit diesen Kolleginnen und Kollegen können wir natürlich streiken und Tarifverhandlungen führen – und tun das auch.

So wie ich das wahrgenommen habe, ist das nicht der Grund. Die Argumentation der Kritiker ist vielschichtiger. Da geht es nicht um mich als Hauptredner, sondern darum, dass der DGB sich insgesamt von der GdP trennen soll, so die Forderung der Initiatoren, von der sich der DGB und alle Einzelgewerkschaften distanziert haben.

Das Thema ist mit der IG Metall Hannover geklärt. Ich habe mit den Kollegen ein zweistündiges Gespräch geführt. Die IG Metall Hannover hat erklärt, dass sie künftig erst mit den zuständigen Leuten redet, bevor sie einen offenen Brief schreibt. In dem Brief werden pauschale Vorwürfe gegen alle eingesetzten Polizeikräfte erhoben. Das können wir als Interessenvertretung der Polizei nicht akzeptieren. Wenn Polizisten eine Demonstration oder auch einen AfD-Parteitag schützen müssen, erfüllen sie einen staatlichen Auftrag. Egal, ob ihnen das persönlich gefällt oder nicht. Auch Polizisten mögen es nicht, wenn Rechtspopulisten, Nazis oder andere Extremisten auf die Straße gehen. Aber wenn eine solche Demonstration nicht verboten ist, lautet der Auftrag unserer Verfassung, diese zu schützen. Deshalb ist es sehr verwunderlich, dass die dort eingesetzten Kräfte immer wieder beleidigt oder angegangen werden.

Jede Verletzung ist schlimm, egal ob bei einem Demonstranten oder bei einer Polizistin. Aber erstens ist nach meiner Kenntnis noch immer nicht geklärt, wie es dazu gekommen ist, und zweitens kann jeder Polizeieinsatz überprüft werden. Alle, die bei einem Polizeieinsatz überreagieren, können zur Verantwortung gezogen werden. Man sollte aber erst die Untersuchung zu dem Fall abwarten, bevor man sich dazu öffentlich äußert. Wenn ich ein Problem habe mit einer Demonstration des DGB oder der IG Metall, weil dort gewaltbereite Gruppierungen dabei sind, dann gehe ich zu den Gewerkschaftskollegen und kläre das mit denen. Da reden wir erst mal darüber, bevor ich öffentlich erkläre, die gesamte DGB-Demonstration sei unverhältnismäßig. Gerade das zeichnet uns im DGB aus, dass wir uns austauschen.

Es gab einen solchen Vorfall in München und einen in Frankfurt. Wir haben uns damit intensiv beschäftigt und das Thema im DGB-Bundesvorstand zur Sprache gebracht: Als GdP und generell als demokratische Organisation akzeptieren wir nicht, dass Gruppierungen in DGB-Häusern auftauchen, die offensiv zu Gewalt gegen die Polizei aufrufen und sich nicht von Gewalt distanzieren. Das kann man eigentlich von allen verlangen. Daraufhin hat der DGB eine Richtlinie zur Nutzung der DGB-Häuser verabschiedet. Es geht nicht darum, dass wir die Gewerkschaftsjugend, die sich Gott sei Dank aktiv gegen Rechte und gegen Nazis engagiert, ausbremsen wollen. Es geht darum, dass es ein klares Bekenntnis gegen Gewalt geben muss.

Wenn ich angerufen werde und jemand mit mir reden möchte, bin ich dazu sofort bereit. Einen solchen Anruf gab es aber nicht. Ich habe schon etwa zehnmal auf DGB-Versammlungen gesprochen, da gab es auch mal unterschiedliche Meinungen. Das gehört zu einer Demokratie dazu.

Es gibt, glaube ich, keinen Anlass dazu. Wenn wir da mal in Ruhe darüber reden würden, könnte man die unterschiedlichen Positionen austauschen. Bei etlichen Themen, wie Armutsbekämpfung oder Rechtsextremismus wären wir wahrscheinlich gar nicht so weit auseinander. Es ist Teil unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung, dass die Polizei kritisch gesehen werden kann. Die Polizei ist die Institution, die Recht und Gesetz durchsetzen muss, manchmal auch mit Zwang. Deshalb ist es richtig, dass die Polizei kontrolliert werden kann. Es ist also nicht die Frage, ob man die Polizei oder auch uns als GdP kritisieren darf. Die Frage ist nur, ob man uns den Mund verbieten darf. Da komme ich zu dem Schluss: Das darf nicht sein.

Zur Person

Dietmar Schilff (56)

ist seit 1996 im Bundesvorstand der Gewerkschaft der Polizei (GdP) und seit 2013 deren stellvertretender Vorsitzender. Seit 2011 hat er den Landesvorsitz der GdP Niedersachsen inne. Schilff ist seit 1979 Polizist, derzeit im Rang eines Polizeihauptkommissars. Am 1. Mai tritt er in Bremen als Hauptredner der DGB-Kundgebung auf.