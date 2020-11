Sie stehen an den Praxistresen, müssen Fragen beantworten und sich einiges anhören: Die medizinischen Fachangestellten Claudia Otersen (l.) und Norma Echtermann. (Christina Kuhaupt)

„Wir wollen genau so behandelt werden wie das Pflegepersonal in Krankenhäusern und Pflegeheimen“, sagt Bianca Meybohm. Sie ist eine der etwa 4000 Medizinischen Fachangestellten (MFA), die es laut Verband medizinischer Fachberufe in Bremen gibt. In den etwa 250 Bremer Haus- und Kinderarztpraxen arbeiteten nach Schätzung der Ärztekammer durchschnittlich vier bis fünf Arzthelferinnen, so ihre frühere Berufsbezeichnung. Zum Beispiel in der Hemelinger Hausarztpraxis von Georg Kückelmann. „Das sind meine Heldinnen“, sagt er über das Team unter Meybohms Leitung. „Wir sind die Firewall für die Krankenhäuser, und ganz vorne stehen die MFA als wichtiger Teil des Gesundheitssystems.“

Genau so wollen Bianca Meybohm und ihre Kolleginnen bundesweit wahrgenommen und auch gewürdigt werden. An diesem Dienstag beginnen in Berlin die Tarifverhandlungen ihrer Berufsgruppe. „Wir fordern 150 Euro in der ersten Gehaltsstufe“, sagt Hannelore König, Präsidentin des Berufsverbandes, der auch die Gewerkschaft der Fachangestellten ist. Viele Praxen hätten in den vergangenen Monaten Einbußen hinnehmen müssen: „Wir werden trotzdem einen Corona-Sonderbonus ins Gespräch bringen“, kündigt König an. „Und wir fordern die Gegenfinanzierung aus staatlichen Mitteln.“

Bislang sind die MFA „nicht neidisch, aber traurig“, wenn sie die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst und die Gehaltserhöhungen um bis zu zehn Prozent in der Pflege sehen, „wo es auch noch den Bonus gab“, sagt Bianca Meybohm. „Wir waren dafür nicht im Gespräch. Wir haben das Gefühl, für die Oberen in Berlin existieren wir gar nicht. Es wird nur von Krankenhäusern und Pflegeheimen gesprochen, aber die Patienten sind erst mal bei uns, wir sind die erste Anlaufstelle.“

Die 46-Jährige und ihre fünf Kolleginnen, darunter zwei Auszubildende, fühlen sich zunehmend als Puffer, daran ändert auch das Lob vom Chef nichts. „Wir sehen uns Anfeindungen ausgeliefert, die Bevölkerung wird mürbe, wir werden angeschrien und bedroht, weil wir Patienten bitten müssen, nach Hause zu gehen oder später wiederzukommen. Einmal mussten wir sogar die Polizei rufen.“

An der Grenze zum Burnout

Anders als Bianca Meybohm ist Norma Echtermann, die in einer Huchtinger Kinderarztpraxis das Team leitet, in der Gewerkschaft. Die hat nach Angaben ihrer Präsidentin 22.000 Mitglieder, davon sind 75 Prozent Medizinische Fachangestellte. „Wir stehen aber für 400.000 MFA, 330.000 von ihnen im niedergelassenen Bereich, und haben eine Tarifakzeptanz von 70 Prozent in den Praxen.“ Immer mehr Praxisteams „sind nach ihrem Acht-Stunden-Tag völlig fertig, wir haben sowieso immer schon viel parallel gemacht, aber jetzt kommen viele an die Grenze zum Burnout“, sagt Hannelore König. „Wir sind Menschen, keine Maschinen.“ Norma Echtermann formuliert es zurückhaltend: „Es ist deutlich anstrengender als sonst, und bestimmte Punkte nerven.“

Was so viel mehr Arbeit macht, seit Covid 19 ihren Berufsalltag begleitet, zählt Bianca Meybohm auf: „Es muss Infektsprechstunden geben, also muss der Praxisablauf neu organisiert werden. Wir müssen unseren Chefs ganz viele Telefonrückrufe mit Patienten organisieren, es gibt wöchentlich neue Abrechnungskriterien der Kassenärztlichen Vereinigung und neue Abstrichregeln, wer wie wann privat oder über die Kasse abzurechnen ist.“ Mehraufwand bedeuten auch die „wöchentlichen Änderungen der Abrechnungen, der Regeln“, sagt Norma Echtermann.

Mehr zum Thema Corona-Prämie für Pflege- und Klinikpersonal Klagen über Ungleichbehandlung in Bremen Einen Bonus für Beschäftigte in der Pflege gibt es aktuell nur in der Altenpflege. Für das ... mehr »

Die 56-Jährige organisiert und leitet den Einsatz der insgesamt elf Praxiskräfte. Dass nur zwei von ihnen Vollzeitbeschäftigte sind, kann als branchentypisch gelten: 46 von 100 MFA arbeiten laut Präsidentin König in Teilzeit. Auch dadurch erhöhe sich der Arbeitsaufwand, im Team jede Änderung einzuüben. „Da muss man schon sehr auf Zack sein“, sagt Norma Echtermann. Und ihre Hemelinger Kollegin stellt klar: „Bei allen Unsicherheiten der Patienten sind wir erste Ansprechpartnerinnen.“

Zuletzt habe es vor zwei Jahren eine Tariferhöhung gegeben, sagt Norma Echtermann. „Wir können was einfordern.“ Ihre persönliche Forderung? „Das Virus muss weg“, sagt sie spontan. „Ein bisschen klarere Regeln wären nicht schlecht.“ Es sei schon kompliziert genug, „weil die Fälle immer irgendwie anders gelagert sind und man jedes Mal neu überlegen muss“. Die eingeschränkte Bewegungsfreiheit und das Masketragen seien anstrengend, aber nicht zu ändern. „Wir müssen die Zähne zusammenbeißen“, sagt die Medizinische Fachangestellte. „Es ist ein krisenfester Job.“