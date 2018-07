Insgesamt wurden vier Wohnungen in Bremerhaven durchsucht. (imago)

Die Bundespolizei hat am Mittwochmorgen vier Wohnungen in Bremerhaven durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 32 Jahre alten Syrer, wie die Bundespolizei am Morgen mitteilte. Der Asylbewerber soll in vier Fällen Ausländer von Griechenland nach Deutschland eingeschleust haben.

Der Mann soll den Ausländern Ausweisdokumente von in Bremerhaven lebenden Syrern zukommenlassen haben lassen. Auch gegen die Syrer, die dem 32-Jährigen die Ausweise überlassen haben, werde ermittelt. Die Taten soll der Mann zwischen dem 17. Oktober 2017 und dem 3. November 2017 begangen haben.

Der 32-Jährige war nach Hinweisen von Grenzpolizisten in Griechenland in Verdacht geraten. Da er einen festen Wohnsitz hat, bleibt er auf freiem Fuß. Bei den Durchsuchungen wurden nach weiteren Angaben Beweismittel wie Ausweise, Bargeld, Kommunikationsgeräte und Reiseunterlagen sichergestellt. (sei/dpa)