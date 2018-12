Auf der Wache versuchte sich der Täter selbst zu verletzen. (Symbolbild) (dpa)

Bundespolizisten haben am frühen Sonntagmorgen einen 22-jährigen Mann im Bremer Hauptbahnhof gegen seinen heftigen Widerstand festgenommen, wie die Beamten am Montag mitteilten. Der Deutsche wird beschuldigt, eine 19-Jährige an ihrem Schal zu Boden gerissen und einer unbekannten Frau ins Gesicht gespuckt zu haben. Die Gründe sind unklar. Videoaufzeichnungen bestätigten die Übergriffe.

Als die Bundespolizisten den Verdener zur Wache führen wollten, schrie er laut herum, ließ sich wiederholt fallen und trat um sich. Auf der Wache versuchte er sich durch eigenhändiges Würgen und Laufen gegen Wände selbst zu verletzen. Schließlich mussten ihm Hand- und Fußfesseln angelegt werden. Sein Atemalkoholwert betrug 1,49 Promille. Erst nach drei Stunden beruhigte er sich. Eine Verwandte holte ihn zur Betreuung ab. Ein Bundespolizist erlitt bei der Festnahme eine Muskelverletzung am Hals und brach den Dienst ab. Ermittlungen wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.

Die Polizei sucht nach der Unbekannten, der der Mann ins Gesicht gespuckt hatte. Sie wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion unter 04 21/16 29 95 zu melden.