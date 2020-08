Am Sonntagabend hat ein Mann vier Jugendliche in Bremen-Huchting mit einem Signalgeber bedroht. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Demnach hielten sich die Jugendlichen auf einem Spielplatz in der Straße Hermannsburg auf, als der 54-Jährige sie ansprach. Die Polizei geht davon aus, dass der Anlass dafür der Lärm gewesen sei, den die jungen Menschen vorher verursacht hätten. Alle Beteiligten diskutierten demnach hitzig miteinander, bis der Mann die Jugendlichen fragte, ob sie wüssten, was ein Amoklauf sei. Daraufhin zog er eine Waffe – einen sogenannten Signalgeber –, schoss in den Boden und entfernte sich. Die Polizei beschlagnahmte später die Waffe. Ihren Angaben zufolge habe sich der Mann reumütig gezeigt. Gegen den 54-Jährigen läuft ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.