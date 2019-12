Ein Mann wurde am Dienstagabend mit einer Stichwaffe verletzt. (Boris Roessler/dpa)

Nach einer Schlägerei in einer Kneipe in Gröpelingen ist, laut Polizei Bremen, ein 34-jähriger Mann mit Stichverletzungen im Bauch in der Notaufnahme eines Krankenhauses erschienen. Er wurde von mehreren Männern begleitet. Der Polizei zufolge habe der 34-Jährige gesagt, dass er eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Halmerweg verhindern wollte. Dabei sei er mit einer Stichwaffe verletzt worden.

Laut Polizei sei der Mann gegenüber den ins Krankenhaus gerufenen Beamten jedoch sehr unkooperativ gewesen und wollte sich nicht zum genaueren Ablauf äußern. Auch seine Begleiter sollen keine weiteren Angaben gemacht haben.

Die Polizei Bremen sucht nach Zeugen, die zwischen 18 Uhr und 19.20 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Halmerweg oder in der näheren Umgebung beobachtet haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421/362 38 88 entgegen. (gah)