Ein 49-Jähriger wurde bei einem Parzellenbrand in Hemelingen verletzt. (Carsten Rehder)

Bei einem Brand in einer Kleingarten-Parzelle wurde am Montagmorgen ein Mann verletzt. Gegen vier Uhr morgens habe in Hastedt „die Parzelle in voller Ausdehnung“ gebrannt, berichtet die Polizei.

Ein 49-Jähriger, der in einem kleinen Haus in dem Mietgarten schlief, konnte sich selbst aus dem Gebäude retten. Er erlitt Verbrennungen am ganzen Körper und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Um 5.40 Uhr war der Brand gelöscht.

Die Brandermittler schließen eine Brandstiftung nicht aus, haben ihre Ermittlungen aber auch noch nicht abgeschlossen.