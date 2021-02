Die Polizei sucht nach einem älteren Mann, der am Montag in Findorff Kinder beleidigt und tätlich angegriffen haben soll und bittet um Zeugenhinweise (Symbolbild). (Björn Hake)

Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf einem Spielplatz an der Rudolf-Alexander-Schröder-Straße in Findorff mehrere Kinder beleidigt und angegriffen. Das teilt die Polizei mit.

Dabei sollen Worte wie „Ausländer raus aus Deutschland“ und „Ausländer haben hier nichts zu suchen“ gefallen sein. Der Mann soll einen elfjährigen Jungen zu Boden gestoßen haben. Als ein Erwachsener den Vorfall bemerkte und einschritt, habe er von dem Jungen abgelassen, so die Beamten. Wenig später packte der Unbekannte dann eine Zehnjährige am Arm und zog sie einige Meter mit sich, schlug einem 12 Jahre alten Mädchen ins Gesicht und drohte den Kindern, heißt es im Polizeibericht weiter. Die drei Kinder flüchteten leicht verletzt und riefen die Polizei.

Der Angreifer wird als etwa 80 Jahre alt mit grau-weißem Haar, einem kurzen Oberlippenbart und großen weißen Augenbrauen beschrieben. Der Gesuchte trug ein weißes Oberteil, sowie eine schwarz-graue Jacke, eine beigefarbenen Hose und eine schwarze Mütze. Er soll auffällig humpelnd gegangen sein, heißt es im Polizeibericht.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.