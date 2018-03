Streit zwischen zwei Iranern in Bremen

Mann durch Messerstich lebensgefährlich verletzt

Am Rande eines Deutschkurses in der Faulenstraße kam es am Mittwoch zu einem Streit zwischen zwei Iranern. Ein 33-jähriger Mann stach seinem Opfer mit einem Messer in den Oberkörper.