In der Bremer Innenstadt wurde ein Mann durch mehrere Messerstiche verletzt (Symbolbild). (Oliver Berg)

Ein 35-jähriger Mann wurde am Sonntagmorgen mit mehreren Messerstichen verletzt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach ersten Erkenntnissen trafen der Mann und ein Tatverdächtiger bei einer Parkhauseinfahrt in der Straße „Auf dem Rövekamp“ aufeinander, so die Polizei. Aus bislang ungeklärten Gründen verletzte der Angreifer den 35-jährigen Bremer mit einem Messer.

Der Täter soll anschließend geflohen sein. Ein Bekannter des Verletzten, der sich in der Nähe aufhielt, brachte ihn ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Es sei nicht auszuschließen, dass Täter und Opfer sich kennen.