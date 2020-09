Am Dienstagabend ist es in Walle zu einer Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Männern gekommen. Dabei erlitt ein 38-Jähriger Stichverletzungen. Die Verletzung sei aber nicht lebensbedrohlich, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Hintergründe des Streits waren zunächst unklar. Ereignet hatte sich der Zwischenfall in der Auguststraße im Ortsteil Osterfeuerberg. Auch Pfefferspray sei im Spiel gewesen, sagte der Sprecher. Dabei wurden ein 32-jähriger, und ein 28-jährige Mann leicht verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 362-3888 entgegen.

++ Der Artikel wurde aktualisiert um 11.50 Uhr. ++