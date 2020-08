Am Freitag ist ein 65-Jähriger im Mahndorfer See ertrunken. (Frank Thomas Koch)

Im Mahndorfer See ist am Freitag ein Mann ertrunken. Das bestätigte die Polizei gegenüber dem WESER-KURIER. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr Bremen handelt es sich um einen 65-Jährigen, der mit seinem Enkel im Wasser war, als es zu dem Unfall kam. Die Unfallursache ist laut Polizei und Feuerwehr noch unklar. Zuerst hatte das Regionalmagazin „butenunbinnen“ über den Vorfall berichtet.

Bei der Feuerwehr ging der Notruf um 16.27 Uhr ein. Die Rettungskräfte konnten den Mann gegen 17 Uhr aus dem Wasser bergen. Vor Ort versuchten sie noch, den 65-Jährigen zu reanimieren, blieben jedoch erfolglos. Der Mann ist der erste Badetote in Bremen in diesem Jahr.

Niedersachsen gehört hingegen zu den Bundesländern mit den bislang meisten Todesfällen durch Ertrinken in diesem Jahr. In den ersten sieben Monaten verunglückten von den mindestens 192 Ertrunkenen in ganz Deutschland 24 in niedersächsischen Gewässern, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Stuttgart hervorgeht. Nur in Bayern (35) und Nordrhein-Westfalen (26) kamen mehr Badende ums Leben.