Die Polizei hat am Montag in Burgdamm einen Mann vorläufig festgenommen, der in einem Discounter mit einem Messer herumgefuchtelt hatte. (Björn Hake)

Mit einem Brotmesser bewaffnet, hat ein 40 Jahre alter Mann am Montagabend einen Einkaufsmarkt an der Stockholmer Straße in Burgdamm betreten. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen den laut Polizei offenbar psychisch erkrankten 40-Jährigen vorläufig fest.

Bei der Festnahme verletzte sich der unter Alkoholeinfluss stehende Mann leicht, so die Beamten. Nach einer medizinischen Versorgung wurde er in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Ein Verkäufer erlitt einen Schock und musste durch Rettungskräfte vor Ort versorgt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.