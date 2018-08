Nachdem ein Streit in Obervieland eskaliert ist, mussten zwei Personen in ein Bremer Krankenhaus gebracht werden. (Andreas Gebert/dpa)

Was mit einem Gespräch begann, endete schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung: Eine Gruppe Jugendlicher und ein Anwohner sind am frühen Sonntagabend in Bremen-Obervieland in Streit geraten. Das berichtet die Polizei.

Demnach soll sich der 40-Jährige Anwohner durch den Lärm der Jugendlichen in dem Grünzug der Straße "Auf dem Beginenlande" belästigt gefühlt und sie vom Fenster aus ermahnt haben. Nach ersten Erkenntnissen sei das Gespräch schnell in eine verbale Streitigkeit übergegangen, die kurz darauf in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.

Der Mann fühlte sich offenbar so stark provoziert, dass zu den Jungs hinaus auf die Straße ging. Dort gingen beide Parteien aufeinander los. Am Ende des Abends kamen sowohl der Anwohner als auch ein 16-Jähriger zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen den Anwohner sowie einen 14- und einen 16-Jährigen wurden Strafanzeigen gestellt. Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang dauern an. (var)