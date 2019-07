Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an. (dpa)

Ein 49-Jähriger soll in der Bremer Neustadt einen Mann, offenbar aufgrund dessen Homosexualität, mit einer Fackel an den Kopf geschlagen haben. Der Vorfall ereignete sich laut der Polizei in der Nacht zu Samstag in der Bremer Neustadt.

Demnach tanzte das spätere Opfer mit seinem Partner in einem Club in der Werderstraße. Das homosexuelle Paar küsste sich. Einem 49-Jährigen gefiel das offenbar nicht. Er geriet mit dem 38 Jahre alten Mann verbal aneinander, der Streit eskalierte. Laut Zeugenaussagen zückte der Angreifer eine Fackel und schlug seinem Kontrahenten damit an den Kopf. Beide wurden angeordnet, den Club zu verlassen. Wie die Polizei berichtet, soll sich das Opfer daraufhin "revanchiert" haben und dem Angreifer in den Nacken geschlagen haben. Dabei zogen sich beide Männer leichte Verletzungen zu. Der Mann, der die Fackel eingesetzt haben soll, äußerte sich auch im Beisein der Polizisten abfällig über Homosexuelle, heißt es in dem Bericht.

Die Ermittlungen dauern. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter (0421) 362 38 88 entgegen. (mmi)