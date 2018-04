In direkter Nähe zur Helenenstraße ist es am Sonnabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Das Bild zeigt eine Archiv-Aufnahme des Eingangs zur Straße. (Frank Thomas Koch)

Im Bremer Viertel sind am Samstagnachmittag zwei Männer miteinander in Streit geraten. Nach Polizeiangaben verließen drei Männer im Alter von 26, 31 und 36 Jahre gegen 16 Uhr die Helenenstraße, als der 31-Jährige von einem Unbekannten angesprochen wurde. Die beiden Männer gerieten zunächst in einen verbalen Streit. Als die beiden Freunde des 31-jährigen Mannes ihm zu Hilfe kommen wollten, zerbrach der Tatverdächtige eine Glasflasche und ging damit auf den 36-Jährigen aus dem Freunde-Trio los.

Anschließend rannte der Angreifer davon. Das Opfer musste mit mehreren großflächigen Schnittverletzungen in einer Klinik behandelt werden.

Zeugen gesucht

Der Angreifer wird wie folgt beschrieben:

Größe: 1,60 Meter

Alter: 20 bis 25 Jahre

Hautfarbe: dunkel

Kleidung: dunkle Hose, dunkle Jacke, schwarz-graues Cappy

Mögliche Zeugen können sich an den Kriminaldauerdienst, erreichbar unter der Telefonnummer 0421 - 362 38 88 wenden. (haf)