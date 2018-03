Ein Mann, der angeblich eine Waffe dabei hatte, löste am Montag einen Polizeieinsatz in Woltmershausen aus. (Friso Gentsch, dpa)

In Woltmershausen kam es am Montagabend zu einem großen Polizeieinsatz. Schnell verbreitete sich auf Facebook das Gerücht, es handele sich um einen Banküberfall.

Doch die Polizei Bremen stellt auf Nachfrage des WESER-KURIER richtig: Einen Banküberfall habe es nicht gegeben. Ein Mann im Bus hatte angeblich eine Waffe dabei und löste so den Einsatz in Woltmershausen aus. Vermutlich habe es sich um einen falschen Alarm gehandelt, so ein Sprecher der Polizei. Eventuell habe der Mann nur so getan, als habe er eine Pistole. Gesicherte Erkenntnisse gebe es dazu aber bisher nicht.

Angefacht wurde das Gerücht über einen Banküberfall vermutlich durch einen tatsächlichen Überfall auf eine Bankfiliale am Montagvormittag in Hemelingen (wir berichteten). Zwischen den beiden Fällen besteht jedoch keine Verbindung.

Durch den Polizeieinsatz in Woltmershausen kam es zu Verkehrsbehinderungen. (ech)