Die Täter flüchteten nach dem Raub in Richtung Ziegenmarkt. (dpa)

Ein 34-Jähriger ist am Sonntagmorgen von drei Männern im Bremer Viertel ausgeraubt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der 34-Jährige gegen 4.45 Uhr an der Kreuzung der Straßen Vor dem Steintor und Fehrfeld Geld abgehoben, als ihn die drei Täter umzingelten und niederschlugen. Dabei fiel das abgehobene Geld zu Boden, das die Täter aufhoben und in Richtung Ziegenmarkt flüchteten. Eine genaue Beschreibung seiner Angreifer konnte das Opfer nicht abgeben. Einer der Täter soll jedoch dunkelhäutig gewesen sein. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0421 / 362 3888 zu melden.