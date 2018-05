Obwohl ein Posten die Reinigungsstelle absicherte, wurde der Mann von einer Bahn erfasst. (Christian Walter)

Bei Arbeiten im Gleisbett der BSAG ist am Mittwochmorgen ein 28 Jahre alter Mann von einer Straßenbahne erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren drei Arbeiter des Unternehmens gegen 8.40 Uhr damit beschäftigt, die Straßenbahngleise von Unrat zu befreien. Obwohl ein Posten die Unfallstelle absicherte, wurde der 28-Jährige von einer stadtauswärts fahrenden Bahn erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Straßenbahnfahrer wurde mit einem Schock in eine Klinik eingeliefert.

Für die Aufnahme des Unfalls wurde die Julius-Brecht-Allee für zwei Stunden voll gesperrt. (sei)