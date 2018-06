Ein Dieb konnte in Bremen mithilfe eines WLAN-Routers überführt werden. (dpa)

Eine 36-jährige Frau besuchte am Mittwoch zusammen mit ihrem Kind und ihrer Mutter die Bremer Innenstadt. Als sie gegen 19.30 Uhr in der Nähe der Bremer Stadtmusikanten Fotos von sich schoß, schlugen zwei Diebe zu und stahlen die Handtasche der Frau.

Was die beiden Männer nicht wussten: In der Tasche befand sich neben persönlichen Dingen auch ein ortungsfähiger WLAN-Router. Diesen konnte die 36-jährige Frau im Schwarzen Weg in Gröpelingen orten, woraufhin sie die Polizei verständigte. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten einen 34-Jährigen Mann ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Sein Komplize konnte flüchten.

Die Polizei rät dazu, Taschen niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Hand- oder Umhängetaschen sollte immer mit der Verschlussseite zum Körper getragen werden. Bei größeren Menschenansammlungen empfehlen die Beamten Geld, Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper aufzubewahren. (par)