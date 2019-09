Der Besitzer der Tasche konnte schnell festgenommen werden. (Symbolbild) (Friso Gentsch/dpa)

Im Fundbüro der BSAG wurde am Mittwochmorgen eine größere Menge an Drogen in einer Sporttasche entdeckt. Die Tasche war am Dienstagabend bei einer Bahnfahrerin abgegeben worden und wurde später im Fundbüro aufgrund ihres ungewöhnlichen, starken Geruchs geöffnet. Dabei entdeckte eine Mitarbeiterin eine ihr nicht bekannte Substanz, die in zwei Plastiktüten verpackt war und alarmierte daraufhin die Polizei. Diese identifizierte eine größere Menge Heroin und machte den 59-jährigen Besitzer schnell ausfindig: Er hatte seinen Personalausweis in der Tasche zurückgelassen. Der Mann aus Braunschweig wurde durch Einsatzkräfte der Polizei Braunschweig an seiner Wohnadresse angetroffen und festgenommen. Gegen ihn lag außerdem ein Haftbefehl vor. (var)