Die Bremer Polizei beendete in der Nacht zu Sonntag eine überlaute Wohnungsparty in der Falkenstraße. (Symbolbild) (dpa)

In der Nacht zu Sonntag haben Polizeibeamte wegen Ruhestörung eine Wohnungsparty in der Falkenstraße in Bremen-Mitte beendet. Gegen 2.40 Uhr hatten Anwohner wegen der überlauten Musik die Polizei verständigt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, gab sich ein 37-jähriger Mann als Veranstalter der Party aus, heißt es in dem Bericht der Polizei.

Die Beamten wiesen ihn an, die Musik zu beenden und die Party aufzulösen, zu der sich mehrere Hundert Gäste eingefunden hatten. Sie baten die nicht in der Wohnung gemeldeten Gäste, die Feier zu verlassen. Damit zeigte sich der Mann nicht einverstanden und boykottierte dem Bericht zufolge die polizeilichen Maßnahmen. Er wollte durch Wegschubsen der Beamten vehindern, dass diese die Wohnung betreten können.

Der 37-Jährige zückte im weiteren Verlauf sein Smartphone und versuchte, die Geschehnisse aufzunehmen. Die Stimmung wurde zunehmend aggressiver, heißt es in der Mitteilung. Die Beamten beordeten daraufhin weitere Streifwagen in die Falkenstraße.

Gegen den Mann wurden Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes gefertigt. Ebenso sieht er sich einer Ordnungswidrigkeit wegen unzulässigen Lärms entgegen. Sein Smartphone beschlagnahmten die Beamten. (mmi)