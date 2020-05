Bei der Durchsuchung fand die Polizei eine Schreckschusswaffe. (Björn Hake)

Ein 63 Jahre alter Mann hat am Samstagabend einen Polizeieinsatz in der Bremer Neustadt ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, hatten Zeugen gegen 20.30 Uhr gemeldet, dass der Mann in seinem Garten an der Mainstraße mit einer Schusswaffe hantieren würde. Nachdem die Polizei einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt hatte, stellten sie in der Wohnung des 63-Jährigen eine Schreckschusswaffe sicher. Gegenüber den Beamten zeigte sich der Mann uneinsichtig. Für ihn sei das Tragen der Waffe normal, gab er laut Polizei an. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.