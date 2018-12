Die Polizei nahm den Verdächtigen fest. (dpa)

Ein 20-Jähriger hat in der Nacht zu Montag einen Gleichaltrigen am Bremer Hauptbahnhof mit einer Flasche am Kopf verletzt. Die Gründe sind noch unklar. Bundespolizisten und Sicherheitsmitarbeiter der Bahn nahmen nach Polizeiangaben den Verdächtigen an einem Treppenaufgang im Bahnhof fest.

Zuvor hatten Zeugen berichtet, dass der Mann mit einem Messer bewaffnet sei. Nach Auswertung von Videoaufnahmen konnten die Beamten nachweisen, dass der 20-Jährige kurz vor seiner Festnahme ein Multitool-Messer auf den Bahnsteig geworfen hatte. Die Bremer Polizei führt weitere Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. (mmi)