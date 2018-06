Bei einem Streit zwischen zwei Nachbarn ist in der Nacht zum Donnerstag ein 33 Jahre alter Mann in Gröpelingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen gegen 1 Uhr in einem Garten an der Reiherstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 33-Jährigen und einem 26-Jährigen. Kurz darauf fingen beide Nachbarn an, aufeinander einzuschlagen. Dabei wurde der 33-Jährige schwer verletzt. Er wurde in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt.

Wieso es zu dem Streit kam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Die beiden Kontrahenten hätten unterschiedliche Angaben zu den Hintergründen gemacht, erklärte ein Polizeisprecher. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (sei)