Der Unfall ereignete sich laut Polizei Bremen gegen 14.15 Uhr auf der B6 in Höhe Nordwestknoten in Bremen. Ein 29-Jähriger kam aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Der stieß gegen eine Schutzplanke auf der rechten Fahrbahnseite und kollidierte anschließend mit der Mittelschutzplanke. Dabei löste sich ein Stützpfosten, der sich durch die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs auf der Gegenfahrbahn bohrte. Der 60-jährige Fahrer erlitt durch die Glassplitter leichte Schnittverletzungen im Gesicht. Er wurde im Krankenhaus behandelt. Vier weitere Insassen des Autos blieben unverletzt.

Der 29-jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte keinen Führerschein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 26.000 Euro geschätzt.

Die B6 in Richtung Delmenhorst und der linke Fahrstreifen in Richtung Innenstadt mussten wegen des Unfalls am Mittwoch kurzzeitig gesperrt werden. (ech)