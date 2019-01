Bei dem Überfall wurde der Elfjährige leicht verletzt. (Patrick Seeger/dpa)

Ein elf Jahre alter Junge ist am Donnerstagnachmittag von einem Mann in Blumenthal ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei war der Junge gegen 15.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg im Neuenkirchener Weg, als der Mann sich dem Jungen von hinten näherte. Der Unbekannte griff nach dem Turnbeutel, der um den Hals des Elfjährigen hing. Der Junge stürzte daraufhin von seinem Rad und verletzte sich dabei leicht. Der Täter flüchtetet mit seiner Beute in Richtung Mühlenstraße.

Der Mann soll rund 50 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte einen langen Bart und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Hose, eine grüne Jacke mit Löchern und eine schwarze Mütze. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0421 / 362 3888 zu melden. (sei)