Spezialkräfte der Polizei haben in Walle einen 32-Jährigen vorläufig festgenommen, der auf einem Balkon mit einer Schreckschusspistole (Archivbild) geschossen hatte. (Oliver Killig / dpa)

Ein 32-Jähriger hat am Samstagabend auf dem Balkon seiner Wohnung in der Dithmarscher Freiheit mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Gegen 22.30 Uhr nahmen Anwohner des Mehrfamilienhauses den Mann wahr, wie er mit einer Pistole hantierte und Schüsse in die Luft abgab. Die Polizei Bremen rückte daraufhin mit einem Großaufgebot aus. Spezialkräfte nahmen den 32 Jahre alten Schützen in seiner Wohnung vorläufig fest. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte zwei Schreckschusspistolen sowie Munition. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Den 32-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.