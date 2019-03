Streit in Bremerhaven eskaliert

Mann schlitzt aus Wut Reifen an Tankstelle auf

Zwei Autofahrer sind am Samstag an einer Tankstelle in Bremerhaven in Streit geraten. Dabei schlitzte einer der beiden am Auto des anderen den Vorderreifen auf und brauste davon.