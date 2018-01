Verstoß gegen das Waffengesetz

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mann sorgt mit Pistole für Verunsicherung am Bremer Hauptbahnhof

Elke Hoesmann

Ein Mann mit einer Pistole am Hosenbund hat am Mittwoch für Verunsicherung am Bremer Hauptbahnhof gesorgt. Bedroht hat er mit der Waffe niemanden - ganz im Gegenteil.