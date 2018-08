Die Polizei sucht nach Hinweisen. (Carsten Rehder/dpa)

Ein 32-Jähriger ist am Mittwochabend in Horn-Lehe mit einem Pärchen in Streit geraten und anschließend niedergestochen worden. Das berichtet die Polizei Bremen. Demnach hätten sich die Männer zunächst verbal auseinandergesetzt, dann sei der 32-Jährige von einer Bank nahe der Horner Kirche aufgestanden und auf das Pärchen zugegangen. Daraufhin habe der andere Mann ein Messer gezogen und zugestochen. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Begleitung in Richtung Horner Heerstraße.

Der verletzte Mann wurde in eine Klinik gebracht, ist aber nach derzeitigen Erkenntnissen außer Lebensgefahr.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das Pärchen gesehen haben. Der Mann wird auf 20 Jahre geschätzt und soll circa 1,80 Meter groß sein. Er hat kurze blonde Haare und ist an der linken Augenbraue gepierct. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt und eine schwarze, etwa knielange Hose. Seine Aussprache soll einen polnischen oder russischen Akzent aufweisen.

Seine weibliche Begleitung ist etwa 16 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und hat schulterlanges, blondes Haar. Bekleidet war sie mit einem weißen T-Shirt und einem kurzen Rock oder Hotpants.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 362 38 88 entgegen. (var)