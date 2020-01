Bei einem Brand in Bremen-Findorff ist ein 59-jähriger Mann ums Leben gekommen. (Carsten Rehder)

Bei einem Brand in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Buddestraße im Bremer Stadtteil Findorff ist ein Mann ums Leben gekommen. Rettungskräfte fanden den 59-Jährigen am späten Samstagabend leblos in seiner Wohnung, wie die Feuerwehr mitteilte.

Zwei weitere Bewohner des dreistöckigen Reihenmittelhauses wurden von den Feuerwehrleuten nach draußen gerettet. Die Brandursache war zunächst unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe wird auf rund 100.000 Euro geschätzt, die Wohnung ist vorerst unbewohnbar.