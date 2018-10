Versuche, den Mann wiederzubeleben, blieben erfolglos. (Nicolas Armer/dpa)

Bei einem Arbeitsunfall in einer Kläranlage im Bremerhavener Ortsteil Weddewarden ist am Dienstag ein Mann ums Leben gekommen. Die Einzelheiten des Geschehens seien noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Auch zur Identität des Toten könne er noch keine Angaben machen. Nach einer Mitteilung der Feuerwehr war der Arbeiter am Vormittag tot in einem Schacht der Anlage gefunden worden. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos gewesen. (dpa/lni)