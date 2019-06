Die Feuerwehr rückte mit 30 Einsatzfahrzeugen aus. (Symbolbild) (Carsten Rehder/dpa)

Bei einem Wohnungsbrand in der Bremer Neustadt ist in der Nacht zum Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen. Rettungskräfte versuchten noch ihn zu reanimieren, blieben jedoch erfolglos. Das berichtet die Feuerwehr Bremen.

Das Feuer war gegen 23.30 Uhr in der 1-Zimmer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lobsienstraße entdeckt worden. Ein Anrufer meldete einen Wohnungsbrand, bei dem bereits Rauch aus der Wohnungstür drang. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit neun Einsatzfahrzeugen mit mehr als 30 Einsatzkräften aus. Wenige Minuten nach Mitternacht hatten sie das Feuer in der Gewalt, gegen 00.17 Uhr schließlich gelöscht.

Das Gebäude wurde mithilfe von Lüftern entraucht, die Aufräumarbeiten dauern an. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ermittelt nun die Kripo. (var)