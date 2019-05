Die Ermittlungen gegen die Beschuldigten laufen. (Symbolbild) (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Ein 52 Jahre alter Mann ist am Mittwoch bei einem Streit in Bremerhaven durch Messerstiche verletzt worden. Daraufhin brach er zusammen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am späten Donnerstagabend verstarb der 54-Jährige, das teilt die Polizei Bremerhaven jetzt mit.

Zwei Männer, darunter der 54-Jährige, und eine Frau hatten am Mittwochmittag gegen 13 Uhr eine Auseinandersetzung auf einem Parkplatz an der Stormstraße. Infolgedessen stach ein Mann dem 54-Jährigen ein Messer in den Oberkörper. Der Hintergrund des Streits und wer welche Tatbeiträge geleistet hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Die beiden Beschuldigten, ein 57 Jahre alter Mann und eine 47 Jahre alte Frau, wurden festgenommen. Außerdem wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen - Zweigstelle Bremerhaven - Untersuchungshaft angeordnet. (var)