Der umgekippte Anhänger auf der A27. (Feuerwehr Bremerhaven)

Sonntag ist es auf der A27 zwischen Bremerhaven-Wulsdorf und Bremerhaven-Süd zu einem Unfall mit tödlichen Folgen gekommen. Ein 79-Jähriger fuhr ungebremst mit seinem PKW auf einen Pferdeanhänger auf. Er starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle.

Wohl wegen gesundheitlichen Problemen fuhr der Mann aus Nordrhein-Westfalen mit seinem PKW auf den Pferdeanhänger eines vor ihm fahrenden Autos auf. Der leere Anhänger löste sich, schleuderte und blieb dann seitlich auf der Fahrbahn liegen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers fuhr noch 700 Meter weiter in die seitliche Leitplanke und kam dort zum Stehen. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Er selbst erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen - trotz der Reanimationsversuche der Rettungskräfte. Die zwei Insassen des Pferdeanhäger-PKW wurden leicht verletzt und kamen ebenfalls in eine Klinik.

Die Autobahn wurde für fünf Stunden voll gesperrt. Das Verhalten der meisten Verkehrsteilnehmer beschreibt die Polizei in ihrer Mitteilung als sehr vorbildlich. Viele boten den Beamten auch Verpflegung an und eine Rettungsgasse wurde ebenfalls schnell gebildet. Einigen Personen mussten allerdings Platzverweise erteilt werden, da sie die Spurensicherung behinderten. Daraufhin bezeichneten die betroffenen Personen die Polizisten als "Arschlöcher" und "unfähige Idioten", so die Polizei. Erst als Folgemaßnahmen angedroht wurden, verließen sie die Unfallstelle.