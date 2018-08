Der Mann stürzte aus ungeklärter Ursache durch das Dach des Schiffs. (dpa)

Beim Sturz durch das Dach eines eingerüsteten Schiffs ist am Montag ein 30 Jahre alter Mann in einer Werft in Bremerhaven schwer verletzt worden. Der Mann war laut Feuerwehr aus noch ungeklärter Ursache auf das Deck in die Tiefe gestürzt, war anschließend aber durchgehend ansprechbar. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Kran der Werft geborgen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. (sei)