Die Polizei Bremerhaven sucht noch nach Zeugen (Symbolbild). (dpa)

Ein Mann ist am Dienstag um 18.40 Uhr in Bremerhaven von der Brücke Zur Hüllwiese gestürzt. Er fiel dabei in den fließenden Verkehr der Grimsbystraße und erlitt tödliche Verletzungen, als er vor einen LKW fiel. Der Autobahnzubringer zwischen der A27 und der Stresemannstraße musste in beide Richtungen gesperrt werden.

Woran der Mann genau gestorben ist, wird momentan noch untersucht. Auch bezüglich einer Suizidabsicht ermittelt die Polizei derzeit noch. Daher sucht die Beamten auch nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0471 / 95 34 44 4 melden können.