Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten die ungekühlten Lebensmittel. (Björn Hake)

55 Kilo ungekühltes Grillhähnchen hat die Polizei Bremen bei einer Verkehrskontrolle auf der A1 am Dienstagvormittag sichergestellt. Nach Angaben der Polizei wurde ein 45-Jähriger kontrolliert, der mit einem Transporter in Richtung Osnabrück war. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass auf der Ladefläche leicht verderbliche Lebensmittel ohne jegliche Kühlung transportiert wurden, darunter die Grillhähnchen, Pommes und Salatsoßen. Die Ware sollte an einen Imbiss in Niedersachsen ausgeliefert werden. Da die vorgeschriebene Transporttemperatur bei der Kontrolle bereits überschritten war, wurde die Entsorgung der Waren angeordnet. Auf den 45-Jährigen wartet nun ein empfindliches Bußgeld.