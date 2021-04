Zwei Polizistinnen wurden bei einer Verkehrskontrolle verletzt (Symbolbild). (Sebi Berens)

Bei einer Verkehrskontrolle hat ein Autofahrer am Mittwochabend in eine 29-jährige Polizistin und ihre 23 Jahre alte Kollegin verletzt. Die Polizei sucht für den Vorfall im Gröpelinger Ortsteil Lindenhof Zeugen. Wie die Beamten mitteile, hatte eine Zeugin gegen 18.30 Uhr beobachtet, wie ein Unbekannter an der Gröpelinger Heerstraße augenscheinlich unter Drogeneinfluss in sein Fahrzeug stieg und losfuhr.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten den gesuchten Wagen wenig später stellen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde eine 29 Jahre alte Polizeibeamtin leicht an der Hand verletzt. Im weiteren Verlauf gab der Mann plötzlich Gas und versuchte zu fliehen. Bei seinem Fluchtversuch fuhr er mit seinem Wagen auf die in einigem Abstand stehende 23-Jährige zu. Nur durch einen Sprung zur Seite entkam sie einem Zusammenstoß. Sie wurde am Bein erfasst und stürzte.

Im Zuge der Ermittlungen wurde der Mercedes von Einsatzkräften in der Selsinger Straße gefunden und abgeschleppt. Bei einer anschließenden angeordneten Durchsuchung wurden Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen zum Täter dauern an. Der Verdächtige wird als Mitte 30 mit schlanker Statur beschrieben. Er hatte dunkles, kurzes Haar, einen Vollbart und trug ein dunkles Oberteil. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer (0421) 362 3888 entgegen.