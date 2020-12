Weil er sein Handy am Tatort verlor, hat die Bremer Polizei schnell einen Einbrecher verhaften können. (Silas Stein / dpa)

Sein verlorenes Handy ist am frühen Samstagmorgen einem Einbrecher in Hemelingen zum Verhängnis geworden. Der 37-Jährige war in der Nacht in eine Tankstelle an der Schlengstraße eingebrochen, berichtet die Polizei. Dabei löst er einen Alarm aus, kehrte aber kurze Zeit später zur Tankstelle zurück, und stahl vier Packungen Zigaretten. Als eine Nebelanlage auslöste, flüchtete er vom Tatort, verlor dabei aber sein Handy. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden das Handy und überprüften den Anschluss. Noch in der Nach ordnete die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung der Wohnung des 37-Jährigen an, der schließlich in der Nähe seines Wohnorts festgenommen wurde. Dabei beschlagnahmten die Beamten auch die Beute und weitere Beweismittel.