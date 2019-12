Ein Mann stirbt bei einem Betriebsunfall in einer Lagerhalle. (Friso Gentsch)

Ein Lagerarbeiter hat am Montag durch einen 500-Kilo-Kaffeesack sein Leben verloren. Der sogenannte Big Bag begrub den Mann unter sich, als er vom Gabelstapler fiel. Nach Angaben der Polizei Bremen transportierte der 40-Jährige zwei der schweren Kaffeesäcke in einer Lagerhalle. Der untere Sack verlor durch eine Beschädigung viele Kaffeebohnen und wurde instabil. Der Mann hielt daraufhin an und verließ das Fahrzeug. Dabei wurde er unter einem der Säcke begraben.

Arbeitskollegen alarmierten daraufhin Rettungskräfte, doch eine Reanimation verlief erfolglos. Polizei und Gewerbeaufsicht haben die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.