Ein 37-Jähriger wollte in einem Discounter in Huchting 37 Packungen Parmesan stehlen. Er wurde erwischt. (epa ansa Str / dpa)

Ein 37-jähriger Mann hat in einem Discounter am Alten Dorfweg in Huchting versucht, 35 Packungen Parmesan-Käse unbemerkt in einem Rucksack aus dem Geschäft zu befördern. Was misslang.

Wie die Polizei mitteilt, stopfte der Mann die Parmesan-Beute am Dienstagabend gegen 19 Uhr an der Käsetheke in der Discounter-Filiale in seinen Rucksack. Doch es fiel auf, der Mann wurde bei seinem versuchten Diebstahl beobachtet. Ein 62 Jahre alter Kunde schritt ein und hielt den Käse-Klauer am Kassenbereich fest, bis die gerufene Polizei eintraf. Die dann nicht nur die 35 Parmesan-Packungen im Rucksack des 37-Jährigen fand, sondern auch eine Taschenuhr und ein Parfüm.

Ergebnis des Käse-Klau-Versuches: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen. (rab)