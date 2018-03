Polizei Bremen hat Strafanzeigen gefertigt. (Sarah Rauch)

Nach Angaben der Polizei Bremen hatte eine 25-Jährige aus Gelsenkirchen in einem Supermarkt in der Vahrer Straße zunächst in den Einkaufswagen einer 75 Jahre alten Bremerin gegriffen und deren Handtasche entwendet. Anschließend stieg die Gelsenkirchenerin in ein Auto auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt. In dem Wagen hatte ein 27 Jahre alter Mann gewartet. Mit hoher Geschwindigkeit steuerte der Mann den Audi über den Parkplatz und fuhr dabei einen 53 Jahre alten Mann aus Bremen an, der zunächst einige Meter auf der Motorhaube mitgeschleift wurde, anschließend zu Boden fiel und dabei Prellungen und Schürfwunden erlitt. Der 53-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der weiteren Flucht missachtete der Audi-Fahrer mehrere rote Ampeln und touchierte außerdem andere Pkw. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Audi stellte die Polizei Bremen das gesuchte Fahrzeug schließlich auf der Autobahn 27 in Höhe Mahndorf. Im Wagen befand sich neben den beiden beschriebenen Personen noch eine dritte Person.

Gegen die Täter, die alle aus Gelsenkirchen kommen, wurden Strafanzeigen wegen Diebstahls und Straßenverkehrsgefährdung gefertigt. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern laut Bremer Polizei an. (sto)