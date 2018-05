Die Polizei in Bremerhaven wurde zu einem kuriosen Einsatz gerufen. (dpa)

Zeugen meldeten der Polizei kurz nach Mitternacht am Donnerstag, dass aus dem Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Heinrichstraße in Bremerhaven ein Flachbildfernseher auf die Straße geworfen wurde.

Nur um wenige Zentimeter verfehlte er einen abgestellten Pkw, berichtete die Polizei am Donnerstag. Als die herbeigerufenen Polizeibeamten mit dem 42-jährigen, angetrunkenen Mannn sprachen, konnte der auch nicht erklären, warum er das Gerät aus dem Fenster warf.

Ihm wurde aufgetragen, den Gehweg zu reinigen und die Reste des Fernsehers zu beseitigen. Dem kam er auch nach. (shm)