In Bremerhaven ist die Polizei in der Nacht zu Donnerstag zu einem Streit gerufen worden, in dessen Verlauf ein alkoholisierter Mann eine Zimmertür aus dem Fenster warf. Nach Polizeiangaben rief ein Anwohner gegen 1 Uhr die Polizei, da aus der Wohnung über ihm permanente Schreie zu hören waren und zudem eine Zimmertür aus dem dritten Stock geworfen worden sei. Die Einsatzkräfte trafen drei alkoholisierte Männer an, die gemeinsam Alkohol konsumierten, dann wohl in Streit gerieten und das Mobiliar der Wohnung verwüsteten. Für den Wurf der Zimmertür zeigte sich ein 25-Jähriger verantwortlich, der aufgrund seines Verhaltens während des Einsatzes in Gewahrsam genommen wurde. Verletzte hat es bei dem Einsatz nicht gegeben. Auch Autos wurden durch die Zimmertür nicht beschädigt. (haf)