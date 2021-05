Ein 18-Jähriger hat am Samstag eine Katze gerettet, die zuvor in einer Box in den Waller See geworfen worden war. Das teilt die Polizei mit. (Björn Hake)

Mit einem beherzten Sprung ins Wasser hat ein 18-Jähriger in Bremen-Walle das Leben einer Katze gerettet, deren Besitzer das Tier zuvor in einen See geworfen hatte.

Der junge Mann war am Samstagnachmittag mit seiner gleichaltrigen Freundin spazieren, als beide am Waller See einen Mann mit einem Fahrrad und einer Katzentransportbox wahrnahmen. Sie trauten ihren Augen nicht, als er die Transportbox vom Rad nahm und sie unvermittelt ins Wasser warf. Das Paar hörte deutlich ein „Miauen“, worauf der 18-Jährige ins Wasser sprang und die Box samt Katze an Land holte, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der 53 Jahre alte Katzenhalter bekam eine Strafanzeige nach Tierschutzgesetz. Die beiden jungen Leute erhielten ein ausdrückliches Lob von der Polizei.